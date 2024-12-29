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У Леры Кудрявцевой обнаружили долги

Mash: телеведущая Лера Кудрявцева задолжала около 30 тыс. рублей за капремонт
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Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в списке неплательщиков своего элитного ЖК. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире на Шмитовском проезде. По данным издания, Кудрявцева не оплатила квитанцию за капитальный ремонт. Телеведущая задолжала 29 987 рублей и пошлину в 2 тысяч рублей.

Как отмечает Mash, коммунальщики подали на Кудрявцеву в суд из-за игнорирования просьб о выплате. Сама телеведущая сообщила изданию, что узнала о долге от них и никаких квитанций не получала.

27 декабря Telegram-канал «Звездач» заявил, что у компании «Би Фит» блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) появился новый долг в три миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Всего, заявляет канал, общая сумма новой задолженности бизнеса Лерчек составила 3,3 миллиона рублей.

Суд отправил Чекалину и ее бывшего мужа Артема под домашний арест 4 октября на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

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