Невестка Валерии сообщила о госпитализации бабушки

Невестка Валерии Шульгина сообщила, что ее бабушку отправили в реанимацию

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, сообщила в Telegram-канале, что ее бабушку госпитализировали.

По словам Шульгиной, родственницу отправили в реанимацию 24 декабря. На данный момент женщину перевели в обычную палату. Врачи оценили состояние бабушки блогерши как «среднее».

«Но это уже радует. Как же важна в трудные минуты поддержка семьи, близких людей... Берегите себя и людей, которые вам дороги», — заявила невестка певицы.

Шульгина добавила, что у нее появился нервный дерматит из-за переживаний за бабушку. Сейчас воспаление прошло.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В ноябре 2024-го Лиана Шульгина сообщила о второй беременности.

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