Эйвазов раскрыл отношения с Нетребко после развода

Певец Юсиф Эйвазов признался в беседе с NEWS.ru, что сохранил прекрасные отношения с бывшей женой, артисткой Анной Нетребко, после развода.

Эйвазов заявил, что они с экс-супругой все еще родные и близкие друг другу люди. Он отметил, что у них было 10 лет «потрясающей жизни» в браке.

«У нас прекрасные отношения. Есть чудесный ребенок, с которым у меня тоже отличные отношения. Все очень здорово, все хорошо», — поделился исполнитель.

Нетребко и Эйвазов заявили о разводе 26 июня. Они были в браке с 2015 года. По заявлению «СтарХит», пара рассталась из-за отношений на расстоянии. Артистка постоянно находилась в Вене, а певец работал в Баку.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы.

Ранее бывший муж Нетребко осудил отмену русских артистов за границей.