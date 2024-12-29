Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эйвазов раскрыл отношения с Нетребко после развода

Певец Эйвазов рассказал, что сохранил прекрасные отношения с Нетребко после развода
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Певец Юсиф Эйвазов признался в беседе с NEWS.ru, что сохранил прекрасные отношения с бывшей женой, артисткой Анной Нетребко, после развода.

Эйвазов заявил, что они с экс-супругой все еще родные и близкие друг другу люди. Он отметил, что у них было 10 лет «потрясающей жизни» в браке.

«У нас прекрасные отношения. Есть чудесный ребенок, с которым у меня тоже отличные отношения. Все очень здорово, все хорошо», — поделился исполнитель.

Нетребко и Эйвазов заявили о разводе 26 июня. Они были в браке с 2015 года. По заявлению «СтарХит», пара рассталась из-за отношений на расстоянии. Артистка постоянно находилась в Вене, а певец работал в Баку.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы.

Ранее бывший муж Нетребко осудил отмену русских артистов за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами