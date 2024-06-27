В окружении Нетребко и Эйвазова назвали причину их развода

Певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов развелись из-за отношений на расстоянии. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник из близкого окружения пары.

Как заявляет источник, в последнее время Нетребко и Эйвазов жили в разных странах. Артистка постоянно находится в Вене, а певец работает в Баку.

«Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — отметили в окружении артистов.

26 июня Нетребко объявила о разводе с Эйвазовым. Артисты остались близкими друзьями. Они были в браке с 2015 года.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы.

По воспоминаниям Эйвазова, первое знакомство с пасынком состоялось, когда Тияго было шесть лет, и они оба настороженно отнеслись друг к другу. Артист признавался, что не знал, как вести себя с мальчиком, но ему удалось найти правильный подход. Певец неоднократно отмечал, что считает Тияго своим сыном и воспитывает его как родного.

Ранее Калашникова предположила, как можно было спасти брак Нетребко.