«Я бомж»: Шура купил жилье за 140 млн рублей

Российский поп-певец Шура признался, что купил жилье общей стоимостью 140 млн рублей. Об этом он рассказал в передаче «Сплетни шейкер» на МУЗ-ТВ.

Новая недвижимость Александра Медведева (настоящее имя исполнителя) — квартира и домик в Подмосковье. Однако документы на недвижимость пока не оформлены.

«Нигде нет ремонта. Я бомж. Где я сейчас прописан? Есть прописочка в одном уголочке, конечно», — признался он.

Накануне Шура объяснил, почему отказывается перепевать композиции певца Мурата Насырова. По словам Шуры, они с Насыровым дружили, делили гримерку, и теперь, когда артиста нет, петь его песни Медведев не будет.

«Многих я исполняю, но как-то именно к нему у меня очень такое сердечное отношение. «Я — это ты, ты — это я»... Я не буду это перепевать. Это его достояние», — отрезал Шура.

Ранее Валерий Меладзе вернулся в Россию.