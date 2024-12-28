В Белоруссии прошла премьера первого в СНГ мультфильма, нарисованного нейросетью

В Минске состоялся закрытый показ первого в СНГ полнометражного мультфильма, созданного при помощи искусственного интеллекта», — картины «Беловежская пуща». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба белорусской студии генеративной анимации «Arteki».

«Arteki» специализируется на создании мультфильмов с помощью нейросетей. Авторы планируют отправить заявки на участие мультфильма в крупных международных кинофестивалях в РФ и БРИКС.

«В классическом производстве полный метр мультфильма создается около 2 лет и с бюджетом свыше нескольких миллионов долларов. Наш подход объединяет использование современных технологий и опыт творческих людей, что позволяет создавать конкурентоспособные продукты в несколько раз быстрее и дешевле», — сказал генеральный продюсер снятого за два месяца мультфильма Дмитрий Саксонов.

По сюжету комедийного мультфильма городской подросток Дима оказывается с семьей в деревне Белая. Нелюбовь к природе меняется, когда он встречает жизнерадостную девочку Алесю и зубра по имени Бублик. Они ищут волшебное дерево и противостоят бандитам, вырубающим лес. В картине показаны Национальный парк, настоящие деревья-великаны, редкие виды животных и растений, а также историко-культурные объекты.

По словам Олега Атякшева, директора студии «Arteki», ИИ выступал не как автор, а как инструмент, который помогает ускорить реализацию идей.

«Он учится на предоставленных данных и заданных параметрах, чтобы воссоздать атмосферу, стиль и динамику, которые мы закладываем на этапе разработки. Так мы достигаем гармонии между творческим видением и высокотехнологичными решениями», — поделился он.

Картина рассчитана на младшую школьную аудиторию возрастом от 6 лет.

В работе студия «Arteki» применяет технологии, разработанные компанией X-Labs Inc. — резидента Парка высоких технологий Беларуси. Студия создает мультфильмы «Домовые», «Майбойчики», «Потатики» и другие.

Накануне ИИ дублировал для Европы картину «Мосфильма» о войне.

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