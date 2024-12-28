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Светлана Бондарчук о возможном разводе экс-мужа с Андреевой: «Их дела»

Телеведущая Бондарчук пожелала экс-супругу Федору Бондарчуку сохранить брак
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a030aa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Светлана Бондарчук высказалась о возможном разводе экс-мужа Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой. Своим видением ситуации она поделилась в YouTube-программе «Хватит слухов».

По словам Бондарчук, она не в курсе ситуации.

«Если это настоящая любовь, пусть они сохранят брак. Если что-то пошло не так — ну, это их дела», — сказала она.

Бондарчук также опровергла слухи о том, что 57-летний режиссер якобы склонен к изменам.

«Когда мы были вместе, он любил только меня», — заявила она.

В последнее время Федор Бондарчук и Паулина Андреева появляются на публике в одиночестве и без обручальных колец. В СМИ предположили, что Бондарчук и 29-летняя актриса Софья Синицына могли сблизиться на съемках сериала «Чистые». Синицына отрицала эти предположения.

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