«Не было денег на памперсы»: Сергей Полунин объяснил отъезд из России

Артист балета Сергей Полунин, решивший покинуть Россию, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинил чиновников в безразличии к его работе и бюрократию.

По словам Полунина, его концерты неоднократно отменяли, культурным инициативам не давали хода — в частности, не дали выступить в «Крокусе» в декабре 2023 года, отказали в гранте на организацию шоу в Мариуполе, вычеркнули его проекты из «Пушкинской карты».

Полунин заявил, что вложил миллионы рублей в поддержку российских школ, театров и благотворительных инициатив, пожертвовал около 15 млн рублей на поддержку людей в зоне СВО, но это не было оценено.

«Это страшно, когда у тебя дети, а ты видишь тысячу рублей на счету. Иногда приходилось экономить на еде, иногда не было денег на памперсы», — поделился он.

Бюрократия и отсутствие энтузиазма со стороны чиновников, продолжает Полунин, не дали ему реализовать международный балетный проект «Ромео и Джульетта» в Крыму.

«Я просто говорил: дайте мне хоть $50 тысяч, хоть $10 тысяч, проявите хоть какой энтузиазм, я все остальное сам найду, я же понимал важность этого для президента. Мне просто зевали в лицо», — отмечает танцовщик.

Полунин также обратил внимание на то, что после поддержки действий РФ в 2014 году и после начала СВО он лишился поддержки Запада. Сейчас, говорит он, ему придется продать квартиру в России, но артист уверен, что может снова восстановить состояние.

В середине декабря Сергей Полунин сообщил о намерении покинуть вместе с семьей Россию. Он поблагодарил страну за «все, что она для меня сделала», при этом уроженец Херсона не уточнил, в каком государстве он намерен теперь проживать.

Ранее СМИ усомнились, что набивший тату с Путиным Полунин уедет из России.