Шаман трижды спасал Яниса Тимму

Баскетболиста Яниса Тимму трижды спасал некий шаман из Майами, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, Тимма был одержим своей экс-супругой Анной Седоковой, хотел общаться только с ней, оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Как минимум три раза, утверждает источник, Янис хотел пойти на трагический шаг, но знакомый индеец спасал его. В последний раз Тимма не стал звонить другу.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Прощание с Тиммой прошло 27 декабря в Риге. На церемонии присутствовала первая супруга спортсмена.

Ранее друг заявил, что телефон Яниса Тиммы якобы забрали и зачистили.