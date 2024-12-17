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На звезду «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации российской армии

78: на музыканта Александра Балунова составили протокол о дискредитации армии РФ

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alexandrbalunov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова (Балу) составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает канал 78.

Как утверждает канал, на Балунова составили протокол об административном правонарушении. По закону музыканту может грозить штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо арест.

Известно, что последние 18 лет Балунов живет в Калифорнии (США).

В мае екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» обратили внимание на публикации Балунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых звезда панк-группы называет россиян «рабами» и «выродками». Они подчеркнули, что вместе с тем Балунов продолжает зарабатывать в России продажей своих книг. После стало известно, что Генпрокуратура России проверит музыканта на экстремизм.

Балунов — один из основателей панк-коллектива «Король и Шут». Еще в школе он, Михаил Горшенев (Горшок) и Александр Щиголев (Поручик) создали группу «Контора». В 1988-м к ним присоединился Андрей Князев (Князь). Коллектив переименовали в «Король и Шут».

Ранее 11-летний общественник потребовал отменить концерт Вити АК-47.

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