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«Леонов, Янковский, Озчивит»: Никас Сафронов о секрете обаяния звезды «Великолепного века»

Художник Сафронов сравнил актера Озчивита с Леоновым и Янковским
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burakozcivit/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный художник России Никас Сафронов раскрыл секрет обаяния звезды «Великолепного века» — турецкого актера Бурака Озчивита. Сафронова цитирует Ura.ru.

Озчивит посещал открытие недавней выставки Сафронова в Санкт-Петербурге.

«Кто-то сказал, что Бурак капризный, что может агрессивно себя повести и отказаться в последний момент от поездки. Но встретившись с ним, я увидел очень открытого и душевного человека», — отметил он.

Кроме того, художника предупредили, что Озчивит якобы избегает общения с поклонницами. Однако на глазах Сафронова актер, увидев толпу ожидающих его девушек, сам подошел к ним пообщаться.

«Он и в кино, и в жизни имеет притягательность, которая женщинам очень нравится. Наверное, такой притягательностью обладали наши великие: Евстигнеев, Леонов, Янковский… И у Озчивита это тоже есть», — объяснил популярность артиста Сафронов.

Накануне режиссер «Елок 11» рассказал о работе с Бураком Озчивитом.

Ранее актер Рузиль Минекаев признался, что ему было необычно работать с турецким коллегой Бураком Озчивитом.

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