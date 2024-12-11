Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Настоящий профессионал»: режиссер «Елок 11» рассказал о работе с Бураком Озчивитом

Режиссер Карпиловский: Бурак Озчивит является настоящим профессионалом

close
burakozcivit/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкий актер Бурак Озчивит, который снялся в российской комедии «Елки 11», не разговаривает по-русски или по-английски, однако на съемочной площадке взаимодействие с ним было налажено без слов. Об этом kp.ru рассказал режиссер фильма Александр Карпиловский.

«Бурак Озчивит — настоящий профессионал. Вообще не капризный. В четыре утра прилетел, а в девять часов мы уже начали снимать. Он почти не спал. У него был очень тяжелый рабочий день, но он выдержал все это стоически. Съемки, интервью, фото, знакомства с поклонницами. Выдержал просто идеально», — сказал он.

Карпиловский добавил, что у актера есть большая команда помощников, которая сопровождала его на съемках. По его словам, сцена с ним стала одной из самых дорогих в картине.

«Елки 11» выйдут в широкий прокат 19 декабря. В сентябре Бурак Озчивит рассказал, что сыграл «очень короткую роль» в «Елках 11». По словам артиста, ему не удалось сняться в большой роли в России, поскольку у него уже были запланированы съемки в Турции. При этом Озчивит понадеялся на более продолжительную роль в следующей части «Елок».

В конце августа стало известно о старте съемок в Татарстане новой части новогодней комедии «Елки» с турецким актером. Как сообщал Telegram-канал Mash, у Озчивита были совместные сцены с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также СМИ раскрывали, что один съемочный день иностранного актера обошелся в сумму от 1,5 до 3 млн рублей.

Ранее звезда «Елок» рассказала, как похудела на 6 кг за полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами