«Настоящий профессионал»: режиссер «Елок 11» рассказал о работе с Бураком Озчивитом

Турецкий актер Бурак Озчивит, который снялся в российской комедии «Елки 11», не разговаривает по-русски или по-английски, однако на съемочной площадке взаимодействие с ним было налажено без слов. Об этом kp.ru рассказал режиссер фильма Александр Карпиловский.

«Бурак Озчивит — настоящий профессионал. Вообще не капризный. В четыре утра прилетел, а в девять часов мы уже начали снимать. Он почти не спал. У него был очень тяжелый рабочий день, но он выдержал все это стоически. Съемки, интервью, фото, знакомства с поклонницами. Выдержал просто идеально», — сказал он.

Карпиловский добавил, что у актера есть большая команда помощников, которая сопровождала его на съемках. По его словам, сцена с ним стала одной из самых дорогих в картине.

«Елки 11» выйдут в широкий прокат 19 декабря. В сентябре Бурак Озчивит рассказал, что сыграл «очень короткую роль» в «Елках 11». По словам артиста, ему не удалось сняться в большой роли в России, поскольку у него уже были запланированы съемки в Турции. При этом Озчивит понадеялся на более продолжительную роль в следующей части «Елок».

В конце августа стало известно о старте съемок в Татарстане новой части новогодней комедии «Елки» с турецким актером. Как сообщал Telegram-канал Mash, у Озчивита были совместные сцены с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также СМИ раскрывали, что один съемочный день иностранного актера обошелся в сумму от 1,5 до 3 млн рублей.

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