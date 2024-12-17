Седокова попала в больницу после кончины бывшего мужа

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о госпитализации.

Седокова опубликовала ролик, в котором лежит под капельницей в палате. На видео заметно, что артистка плачет. Она не прокомментировала свою публикацию.

17 декабря стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Позже Седокова вышла на связь в социальных сетях. Она плакала в ролике, признавшись, что последние годы жила «в настоящем аду». Певица уточнила, что не хочет, чтобы ее семилетний сын Гектор знал об уходе отца.

9 декабря Седокова официально развелась с Тиммой. Они находились в браке с 2020 года. Певица признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно.

Ранее Погребняк назвала кончину Яниса Тиммы эгоистичным поступком.