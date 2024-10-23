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Появились подробности суда Сергея Жукова за права на песни группы «Руки вверх!»

SHOT: певец Жуков требует провести экспертизу своего контракта с лейблом «Джем»

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Пресс-служба ТНТ

Певец Сергей Жуков требует провести экспертизу своего контракта с музыкальным издательством «Джем», с которым борется за права на песни группы «Руки вверх!». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин заключили пятилетний договор с продюсером Андреем Черкасовым в 1998 году. Позднее Черкасов создал лейбл «Джем», который назвал себя единственным правообладателем 13 песен из ранних альбомов «Руки вверх!». Компания обвинила Жукова в незаконном использовании песен в фильме о творчестве коллектива, а также обратилась в суд с требованием заблокировать композиции на музыкальных площадках.

Речь идет о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди», «Крошка моя» и др.

По информации SHOT, адвокаты Жукова и Потехина заявляют, что договор с Черкасовым истек еще в 2003 году. С тех пор Сергей Жуков уже успел зарегистрировать себя как обладателя исключительных прав и владельца всех фонограмм «Руки вверх!». Однако в «Джеме» настаивают, что у Жукова нет подтверждающих документов о правах на песни.

Ранее стало известно, что героя мема про «борщик с капусткой» обокрали в Москве.

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