Певца Шарлота приговорили к колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма

В суде Самары певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

Российского певца Эдуарда Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

После начала спецоперации певец покинул Россию и выкладывал в социальных сетях провокационные видео, где сжигал российский паспорт, а также писал оскорбительные сообщения в сторону патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После этого на музыканта возбудили несколько уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, а также возбуждение ненависти или вражды.

20 декабря стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота.

До этого стал известен результат психиатрической экспертизы находящегося в СИЗО в Самаре певца Шарлота.

Согласно заключению комиссии экспертов, Шарлот не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

Ранее прокурор отказался от обвинений против Шарлота за уничтожение паспорта.