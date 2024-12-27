Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певца Шарлота приговорили к колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма

В суде Самары певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
close
Телеграм-канал «Адвокат Алексей Лапузин»

Российского певца Эдуарда Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

После начала спецоперации певец покинул Россию и выкладывал в социальных сетях провокационные видео, где сжигал российский паспорт, а также писал оскорбительные сообщения в сторону патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После этого на музыканта возбудили несколько уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, а также возбуждение ненависти или вражды.

20 декабря стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота.

До этого стал известен результат психиатрической экспертизы находящегося в СИЗО в Самаре певца Шарлота.

Согласно заключению комиссии экспертов, Шарлот не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

Ранее прокурор отказался от обвинений против Шарлота за уничтожение паспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами