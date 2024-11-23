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Певцу Шарлоту пришла помощь с неожиданной стороны

РПЦ поддержала защиту певца Шарлота

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Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Русская Православная Церковь выступила в поддержку защиты певца Эдуарда Шарлота на суде после того, как он извинился перед патриархом Кириллом. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Шарлота обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе по оскорблению чувств верующих. Однако, будучи под стражей, Шарлот написал письмо с извинениями в адрес патриарха Кирилла и Русской Православной Церкви.

В ответ, по словам Кипшидзе, церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон. Также РПЦ направила судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову письмо с ходатайством в защиту Шарлота.

Кипшидзе добавил, что ранее суды в аналогичных делах принимали во внимание ходатайства со стороны Церкви.

До этого певец Шарлот написал записку с извинениями и флагом России в суде.

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

Ранее кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) подтвердил задержание матери в московском аэропорту.

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