Каблук Тейлор Свифт спас жизнь больной раком девушки

Фанат Тейлор Свифт Фелипе Конрадо поймал каблук певицы во время ее концерта в Рио-де-Жанейро, что впоследствии спасло жизнь его сестры. Об этом сообщает People.

Во время выступления, вспомнил Конрадо, Свифт неожиданно повернулась и что-то бросила в его сторону. Мужчина механически поднял руку, чтобы поймать предмет. Оказалось, что это был каблук от ее сапога, который, вероятно, сломался и мешал артистке выступать.

«Я быстро положил его в сумку и только потом, взглянув на эту блестящую вещицу, понял: «Я только что получил исторический предмет из оригинального гардероба Eras Tour. По сей день не могу опомниться», — поделился поклонник.

Конрадо выставил на продажу каблук певицы, чтобы оплатить лечение своей 37-летней сестре Анжелы, у которой недавно обнаружили рак. Семья оказалась вынуждена собирать деньги на лечение после того, как страховая компания отказалась оплачивать счета.

Но фанатов Тейлор Свифт затронула история Конрадо: они организовали движение #KeepTheHeel, призванное собрать средства на лечение Анжелы, и избавили мужчину от необходимости продажи каблука. Бразильцу написал даже модельер Кристиан Лубутен, создавший обувь певицы. Дизайнер тоже изъявил желание оплатить лечение Анжелы.

«Даже в своих самых смелых мечтах я не представлял, что такое может произойти. Первое, что я сделал, — позвонил своей сестре, которая расплакалась от счастья», — признался Конрадо.

Мужчина подчеркнул, что сейчас сестра уже завершила первый курс лечения в сентябре. Она чувствует себя хорошо. Конрадо признался, что каблук появился в их семье в самый подходящий момент — «напоминает историю «Золушки».

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