Звезда «Реальных пацанов» сообщил об отъезде из России

Актер Владимир Селиванов рассказал, что улетает в Таиланд с семьей

Звезда сериала «Реальные пацаны», актер Владимир Селиванов рассказал в беседе с mk.ru, что планирует улететь с семьей в Таиланд на зимние праздники.

По словам артиста, в его семье стало уже традицией уезжать за границу каждый Новый год.

«Мы отправимся туда со всеми детьми, моей любимой Сашей и ее мамой, а также с моей мамой», — пояснил он.

Также актер выразил надежду, что самый запоминающийся Новый год у него еще впереди. При этом Селиванов отметил, что всегда встречал этот праздник душевно, тепло и уютно.

В апреле 2024 года Селиванов стал отцом во второй раз. У него появился сын, мальчика назвали Кириллом. Актер радовался, что теперь в их семье шесть человек, поскольку у его супруги Александры Калмыковой есть дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

Сейчас актер также судится об определении места жительства дочери Евы со своей бывшей женой Викторией Маркиной. Инициатором судебного разбирательства был Селиванов. Он заявлял, что мать совершает «некрасивые и опасные для психики ребенка манипуляции».

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