Ивлееву заподозрили в пиар-скандале с Киркоровым ради возвращения на ТВ

Woman.ru: Ивлеева готовит публику к своему возвращению на ТВ ссорой с Киркоровым

Интернет-пользователи подозревают, что блогерша Настя Ивлеева специально устроила ссору с Филиппом Киркоровым, чтобы проверить публику перед своим возвращением на телеэкраны. Об этом сообщает Woman.ru.

С декабря 2023 года знаменитость практически не появлялась в соцсетях, а в начале 2024-го пару раз выходила в свет. Она стала более активной с осени текущего года: когда Киркоров потребовал от блогерши извинений, а она намекнула, что хочет подарить ему серьги в форме крысы.

В начале декабря стало известно, что Ивлеева тайно вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. Свой роман знаменитость скрывала, а теперь демонстрирует подарки от мужа и хвастается тем, что они занимаются вместе благотворительностью.

В сети также, утверждает Woman.ru, появились однотипные ролики, которые призывают оставить Ивлееву в покое после скандала с «голой вечеринкой». Видео стали появляться на фоне слухов о том, что Ивлеева примет участие в одном из шоу на федеральном канале.

«Сторонники теорий заговора уверены, что Ивлеева предусмотрительно проплатила такую «рекламу» с целью проверить, как общественность относится к ней спустя год после скандала», — резюмирует Woman.ru.

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