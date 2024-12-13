Российские актеры рассказали о своем отношении к цифровым копиям знаменитостей

Новые технологии и компьютерные копии актеров не смогут повторить человека и передать их уникальность. Об этом «Пятому каналу» рассказала актриса Лянка Грыу.

Актриса Ирина Безрукова, в свою очередь, сочла цифровые технологии интересными. Она напомнила, что они позволяют монтировать картины по ходу съемок. При этом к оживлению актеров с помощью искусственного интеллекта их коллеги относятся неоднозначно.

«Такое неоднозначное на самом деле у меня к этому отношение. Если это прям какая-то главная роль, то, мне кажется, можно найти классного, талантливого молодого актера, который, я уверена, сыграет тоже неплохо», — выразила мнение актриса Елена Борщева.

В августе внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной «оживлением» актера в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве». В картине Андреасяна создали образ народного артиста СССР Юрия Никулина с помощью искусственного интеллекта. Команда проекта воссоздала внешность и голос актера для эпизодической роли. Артиста цирка не стало 21 августа 1997 года. По словам внука Никулина, семья видела исходный вариант еще до выхода картины на экран.

Ранее сообщалось, что нейросеть Сбера научилась создавать музыку и вокал по текстовым запросам.