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Боярский стал главным советским крашем зумеров

Молодые россияне назвали любимыми советскими звездами актеров Боярского и Гузееву
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В. Уваров/РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский возглавил рейтинг «крашей» среди советских звезд у россиянок в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на соответствующий опрос «Дзена».

Привлекательным 75-летнего Боярского находят 23% девушек. Больше всего им нравится его шляпа (30,6% опрошенных). На втором месте оказалась его роль д'Артаньяна в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (18%), на третьем — усы (16,5%), на четвертом — песня «Зеленоглазое такси» (16%).

Среди советских фаворитов девушки также назвали Владимира Высоцкого (11%), Олега Янковского (8%) и Вячеслава Тихонова (7,9%). Также в топ вошли Василий Лановой, Эдуард Хиль, Юрий Гагарин, Андрей Миронов.

Среди любимых советских звезд у юношей оказались Лариса Гузеева (9,8%), Светлана Светличная (8,7%) и Алиса Фрейндлих (6,3%). В топ, кроме них, вошли Людмила Гурченко, Анастасия Вертинская, Наталья Селезнева и Ирина Алферова.

При этом 42% опрошенных молодых россиян и 27% россиянок заявили, что у них нет фаворитов среди советских звезд.

Исследование проводилось в середине декабря в онлайн.

Накануне Боярский заявил, что отказался от должности художественного руководителя Театра имени Ленсовета из-за недостатка волевых качеств.

Ранее Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием.

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