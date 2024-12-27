Госпитализированный актер Евгений Косырев находится в тяжелом состоянии

Актер театра имени Е. Вахтангова Евгений Косырев находится в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Косырева госпитализировали из-за высокой температуры и болей в животе. Врачи провели ему операцию по откачке жидкости. Его состояние резко ухудшилось. Сейчас артист находится на лекарственной поддержке кровообращения, он дышит с помощью кислородной маски.

Театр имени Е. Вахтангова, отмечает Mash, уже заменил Косырева другим артистом.

Telegram-канал отмечает, что это вторая госпитализация актера за декабрь. В начале месяца Косырев уже попадал в больницу, где ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Причиной, утверждает Mash, стало заболевание печени на фоне злоупотребления алкоголем.

Актер Евгений Косырев окончил Театральное училище имени Б. Щукина в 2001 году и с того же года начал служить в театре имени Е. Вахтангова. В его фильмографии более 60 фильмов и сериалов — в том числе «Майор Гром: Чумной Доктор», «Склифосовский», «Жмурки» и других.

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