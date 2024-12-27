В Новой Третьяковке появилась экспозиция об истории российского дизайна

Выставка 110-летней истории Российского дизайна вскоре откроется в Новой Третьяковке. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта выставка для нас особенная, поскольку ей предшествуют исследования длиной в 14 лет. <...> В каждом из разделов экспозиции смешаны современные и исторические предметы дизайна, потому что мы хотим показать взаимосвязь прошлого и настоящего», — заявила директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Она добавила, что на выставке будет акцентировано внимание на связи современного дизайна с культурным и промышленным наследием Российской Империи, Советского Союза и современной России.

До этого картина русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации.

В 2018 году вандал в состоянии алкогольного опьянения набросился на полотно Репина в Третьяковской галерее. Он ударил по раме, осколки от стекла сильно порезали холст.

Ранее в Петербурге открылась выставка картин любимого художника Гитлера и Николая I.