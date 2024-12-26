«Пропитаны семейными ценностями»: Анна Цуканова-Котт о марафонах Блиновской

Актриса Анна Цуканова-Котт дала показания на суде по делу блогерши, «королевы марафонов» Елены Блиновской. Цуканова-Котт была единственной свидетельницей защиты в Савеловском районном суде Москвы, где рассматривается дело, уточнила «Российская газета».

Анна Цуканова-Котт

Актриса рассказала, что дружит с Блиновской с 2017 года.

«Среди моих знакомых нет человека, который бы не прошел марафон Елены. Все марафоны были пропитаны семейными ценностями», — заверила она.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне сообщалось, что Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом только по телефону в порядке общей очереди и с разрешения администрации СИЗО.

Ранее Блиновская обжаловала решение о банкротстве.