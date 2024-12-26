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Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом с разрешения администрации СИЗО

Shot: Блиновскую решили не допрашивать после неявки свидетелей на слушания
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом только по телефону и с разрешения администрации СИЗО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Савеловском суде у так «королевы марафонов» прошло очередное слушание по ее делу. Свидетели, кроме одной участницы марафона, на суд не явились. В связи с неявкой адвокат блогерши попросила судью не допрашивать Блиновскую.

Во время слушания рассмотрели вещественные доказательства, изъятые у Блиновской: 12 коробок с банковской документацией. Свидетельница по делу заявила, что Блиновская помогала детям в Африке: перевела им $60 000 и купила школьный автобус.

Следующее слушание пройдет в новом году.

Издание уточнило, что связаться в Новый год с родными Блиновская сможет в порядке общей очереди.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновская обжаловала решение о банкротстве.

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