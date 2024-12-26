Солист Большого театра Соколов вышел на связь после скандала с отравлением

Солист Большого театра Соколов заявил, что не дрался в московском рок-баре

Солист Большого театра Василий Соколов вышел на связь после скандала с отравлением. Видеообращение артиста опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам Соколова, вопреки сообщениям в СМИ, он не дрался в московском рок-баре из-за женщины и у него нет травм от пивных бокалов.

25 декабря Соколов, по его словам, был на репетиции и пел спектакль «Черевички», на очереди у него новая репетиция.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» до этого сообщал, что танцовщик Большого театра якобы получил химический ожог ротовой полости из-за купленной в кафе бутилированной воды. Он продержал воду пару секунд во рту, а затем выплюнул. Коллега Соколова Кирилл тогда предположил, что в бутылке находился «то ли растворитель, то ли кислота».

По данным канала, артист обратился в Боткинскую больницу в ночь с 25 на 26 декабря и жаловался на химический ожог рта, глотки и кончика языка. Его состояние оценили как удовлетворительное и прописали необходимое лечение.

Другой источник канала сообщал, что мужчину якобы госпитализировали после пьяной драки в одном из баров Москвы. Telegram-канал предположил, что танцовщик решил выдумать историю с отравлением водой, чтобы избежать выговоров и штрафов за срыв постановок со своим участием.

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