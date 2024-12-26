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Солист Большого театра придумал историю с кислотой из-за боязни штрафа

Mash: артист Соколов выдумал историю с отравлением в буфете Большого театра
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Солист оперной труппы Большого театра Василий Соколов выдумал историю с отравлением в буфете Исторической сцены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25 декабря Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что танцовщик Большого театра якобы получил химический ожог ротовой полости из-за купленной в кафе бутилированной воды. Он продержал воду пару секунд во рту, а затем выплюнул. Коллега Соколова Кирилл тогда предположил, что в бутылке находился «то ли растворитель, то ли кислота».

Однако по информации Mash, Соколова госпитализировали после пьяной драки в одном из баров Москвы. Причиной конфликта стало то, что посетитель заведения «косо взглянул» на девушку Соколова. Артист Большого театра попал в больницу из-за того, что его ударили пивной кружкой по голове.

Telegram-канал предполагает, что танцовщик решил выдумать историю с отравлением водой, чтобы избежать выговоров и штрафов за срыв постановок со своим участием.

Ранее сообщалось, что в Россию обязали вернуть снятую с торгов картину XVI века.

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