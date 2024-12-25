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У солиста Большого театра появился ожог от воды из буфета Исторической сцены

«Осторожно, Москва»: артист Соколов получил ожог от воды из кафе Большого театра
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Солист оперной труппы Большого театра Василий Соколов получил химический ожог ротовой полости из-за купленной в буфете воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Коллега Соколова по имени Кирилл призвал сотрудников Большого театра воздержаться от покупки бутилированной воды в кафе Исторической сцены. Он разослал соответствующее письмо в групповом чате, в котором сообщил о происшествии с Соколовым. Также Кирилл предположил, что в бутылке Соколова находился «то ли растворитель, то ли кислота».

«Он воду продержал пару секунд во рту и выплюнул. Хорошо, что не проглотил. Уже идет разбирательство», — написали в чате.

По информации «Осторожно, Москвы», сейчас Соколов чувствует себя хорошо, но отказывается комментировать произошедшее. В пресс-службе Большого театра заявили, что им не поступала информация об инциденте.

«У нас есть более серьезные дела. У нас Первый канал снимает, мы готовим праздничный репортаж», — заявил сотрудник театра в телефонном разговоре с Telegram-каналом.

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