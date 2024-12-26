Умер парализованный 17 лет назад актер

В возрасте 78 лет скончался популярный иорданский актер Хишам Янис, который был парализован в 2007 году после инсульта. Об этом сообщает Al Ain.

В 2007 году Янис пережил инсульт, после которого он остался прикованным к постели. О смерти актера стало известно только сейчас, хотя он ушел из жизни еще 22 декабря. Причиной смерти стали последствия обширного инсульта.

Янис окончил юридический факультет университета в Каире, получил степень по политологии в Иорданском университете. В студенческое время увлекся театром. Янис работал сценаристом более чем над 80 сериалами, стал автором 15 пьес, также он писал песни.

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