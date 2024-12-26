Режиссер «Один дома» раскрыл, кем работали родители Кевина

Режиссер Крис Коламбус, снявший новогодний хит «Один дома», раскрыл в беседе с The Hollywood Reporter главную тайну фильма: кем работали родители Кевина Маккаллистера.

По словам постановщика, Кейт Маккалистер, которую в фильме сыграла Кэтрин О'Хара, была «очень успешным модельером». Об этом, заявил режиссер, свидетельствуют манекены, хранящиеся в подвале дома героев.

Однако, признался Коламбус, он не помнит, кем работал Питер Маккалистер. Режиссер предположил, что глава семейства мог быть занят в рекламе. Также он опроверг одну из фанатских версий — якобы отец Кевина был связан с организованной преступностью.

Недавно актер Маколей Калкин признался, что хотел купить дом своего героя Кевина из фильма «Один дома». Особняк в штате Иллинойс выставили на продажу за $5,25 млн в мае 2024 года.

Калкин планировал превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал Кевин в фильме. Но в итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.

Ранее режиссер первого «Дедпула» раскрыл свой гонорар за фильм.