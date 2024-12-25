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Режиссер первого «Дедпула» раскрыл свой гонорар за фильм: «Не очень выгодно»

Режиссер Тим Миллер пожаловался, что получил за «Дедпула» всего $225 тысяч
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Marvel

Режиссер Тим Миллер признался, что заработал за первого «Дэдпула», который в мировом прокате собрал $780 млн, всего $225 тыс. Его слова передает Deadline.

Постановщик считает, что за два года работы это «не такая уж большая сумма». Он пояснил, что причиной низкой оплаты труда стало то, что «Дэдпул» стал для него дебютной работой.

«Вы, возможно, не знаете, но быть начинающим режиссером в Голливуде не очень выгодно. Это я вам точно скажу», — признался Миллер.

По словам режиссера, агент отговаривал его от работы над проектом. Он объяснял это тем, что за съемки одного эпизода сериала The Walking Dead постановщик сможет заработает больше. Тем не менее Миллер не жалеет о своем согласии на работу с Райаном Рейнольдсом.

Он назвал себя «уникально удачливым», поскольку стал частью огромной франшизы. Но в будущем, поделился Миллер, он все же хотел бы иметь долю от мерчендайзинга.

26 июля в мировой прокат вышел фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

Ранее стало известно, что актриса Эмбер Херд поддержала Лайвли в скандале о домогательствах на съемках

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