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«Безвыходное положение с плохими мыслями»: Стас Пьеха рассказал о последствия коронавируса

Певец Пьеха признался, что до сих пор страдает связанной с коронавирусом депрессией
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Из личного архива Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. По словам музыканта, он до сих пор не может полностью избавиться от депрессивного состояния, в которое он попал во время болезни.

«С мыслями как раз была проблема — там была какая-то пустота и тотальная бессмысленность абсолютно. Все не имеет никакого значения, ничего делать не буду, никуда не пойду, никому звонить не буду и даже есть не буду. Хочется только лежать или сидеть на одном месте и смотреть в одну точку, то есть такое совершенно безвыходное положение с плохими мыслями. Хочется найти какой-то быстрый выход, но его нет, и я до сих пор не могу полностью выйти из депрессивного состояния. Здорово, когда есть какая-то деятельность, а если бывают моменты, когда ее нет, я хожу просто на ту же амбулаторку, на групповые встречи с психологами, социализируюсь, поскольку понимаю, что моя задача — просто приносить свое туловище куда-то. Голова сама потом доедет, потому что голова ничего не хочет», — поделился артист.

Полное интервью со Стасом Пьехой читайте здесь.

Ранее Стас Пьеха заверил, что не позволит сыну стать звездой по блату.

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