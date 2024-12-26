«Хочу сделать ребрендинг себя». Стас Пьеха — о творчестве, сыне и помощи наркозависимым

Певец Стас Пьеха выпустил необычную песню «Уеду», в которой смешались несколько жанров — фолк, рэп, рок и неошансон. По словам артиста, при написании композиции он думал о горах, где можно перезагрузиться после сложных жизненных ситуаций. В интервью «Газете.Ru» Пьеха рассказал о своем творчестве, участии в различных телешоу, развитии своей наркологической клиники, отношениях с сыном и проблемах со здоровьем после перенесенного коронавируса, а также объяснил, почему не хочет быть просто исполнителем.

— Что вдохновило вас на написание песни «Уеду»? Какой смысл вы в нее вложили?

— Сначала я написал текст припева, в процессе думал про горы, которые люблю. В мыслях были черные горы и мой опыт, когда я поднялся на вершину, где мне было спокойно и хорошо. А потом в моменте в голове родилась идея, что можно уехать в горы, потому что там забывается все плохое, уходят тревоги. Я начал раскручивать эту мысль и прикидывать — а что можно отпустить в горах? Например, плохие отношения — уехать, перегрузиться. Когда выходишь из отношений, все вокруг напоминает о них: квартиры, дома, улицы, магазины, все те места, где вы были вместе. А вот в горах не были! Отсюда и получился припев, а потом и вся песня собралась — про временную перезагрузку в горах, ну или у моря. Кстати, я — как много гастролирующий человек — знаю, что у нас очень много мест, куда можно уехать отдохнуть сердцем, на самый взыскательный вкус.

— Как вы можете охарактеризовать жанр этой песни?

— Интересно, что получилось смешать жанры, как мне и хотелось: немножко такого фолка, чуть будто кальян-рэпа в моем прочтении и даже есть гармонии из русского рока или неошансона. Так родилась идея о том направлении, в котором мне, вероятно, хотелось бы двигаться.

— Расскажите о своей новой песне «Дети Петра». О чем она?

— Мне хотелось написать философскую, глубокую песню про что-то родное, про город, про 90-е, про ностальгию. Когда начал анализировать эту свою потребность, понял, что своей музыкой я хочу отдать дань друзьям, с которыми вырос, которые стали частью моей жизни, шли со мной одной дорогой, а потом свернули не туда — и, к сожалению, ушли молодыми. Я как-то смог выбраться, начать новую жизнь, но мой подростковый Петербург всегда был неким гештальтом, который я закрываю этой песней. Не важно, станет она популярной или нет — я хотел сделать что-то вечное, вне времени, не оглядываясь на просмотры и чарты. В какой-то момент мне захотелось более точно донести до слушателя именно текст песни, ее смысл, чтобы он был максимально понятен. Мы с автором музыки Витей Дудко ночью на студии буквально за пару дублей записали акустическую версию под рояль, получилась такая live-версия, и на этот вариант мы сейчас снимаем муд-видео для тех, что хочет видеть что-то более лиричное.

— Вы уже сняли клип на этот трек. Каким он получился?

— Мы сделали клип с режиссером Машей Скобелевой. Моя задумка была в том, чтобы кинематографично показать историю, в которой герой встречает людей из прошлого в знакомых декорациях. Но потом кто-то из них растворяется во времени, уходит, а кто-то остается — это селекция, естественный жизненный отбор. Моя сестра Эрика вместе с Машей все расписали, детализировали, и получилась как раз та картинка, которую я представлял в своей голове.

— История вашего дуэта с Гузель Хасановой очень интересная. В разные годы вы оба были на «Фабрике звезд»: в 2003-м она смотрела «Фабрику» с вашим участием, а вы помните ее выступления на «Новой Фабрике звезд» в 2017-м? Как вы считаете, есть ли у всех «фабрикантов» что-то общее?

— Я знаю, что Гузель собиралась за меня замуж, когда была маленькой, — такой у нее был план. Нас объединяет то, что мы оба пишем песни. Мы не просто поем какие-то чужие истории, а любим рассказывать о себе. Гузель имеет культурный код в музыке. У современного поколения бывает много идей, вайба, наслушанности, но нет культурного кода. У Гузель есть некая воля к победе и к тому, чтобы стать большим артистом. Мне кажется, что она у меня тоже была когда-то. А может, и сейчас есть.

close Из личного архива Стаса Пьехи

— Ощущали ли вы ностальгию, сидя в жюри новой «Фабрики»? Насколько, по вашим ощущениям, этот проект актуален сегодня?

— У меня была адская ностальгия просто потому, что на этом проекте я сидел в жюри — и там пели ребята с моей «Фабрики». В какой-то момент даже сказал: «Если выйдет еще один участник с моей «Фабрики», я вам слезами весь павильон залью». Да, это было очень круто, эмоционально. Я считаю, что проект актуален, потому что у него есть и рейтинги, и поклонники. Состав жюри реально очень крутой. Из всех я наиболее дружен со Шнуровым. Мы очень много раз пересекались с Гариком Мартиросяном, чуть меньше — с Сергеем Жуковым. И главное, что на проекте был очень крутой юмор.

— Ваш сын Петя выходил с вами на сцену, и об этом написали многие СМИ. Ему понравилось?

— На самом деле Петя ни разу не выступал со мной на сцене — он просто выходил на нее, и ему понравилось. Я это понял. Но выступлений пока не было, так как он не музыкант. Пока что! Вот если он займется музыкой и выберет «Фабрику звезд» или любой другой проект, я, естественно, буду рад. Только главное, чтобы он чем-то интересовался и делал в этой жизни что-то не деструктивное, конечно. А я буду поддерживать его, но по блату ничего не будет. У меня блата не было — у него тоже не будет.

— Расскажите о Пете. Как он учится, чем сейчас увлекается?

— Я не могу всего рассказать, потому что не знаю тонкостей. На сегодняшний день он абсолютный отличник, лучший ученик в классе, рисует, слушает музыку, увлекается плаванием…Я очень надеюсь, что нам удастся добраться и до борьбы. Я этого очень хочу, а вот расположен он к этому или нет, мы поймем уже на месте.

— Еще один проект с вашим участием, который очень хорошо принимает аудитория, — шоу «ВИА Суперстар». Нравится ли вам быть в роли члена жюри? Тяжелая ли это работа?

— Это единственный проект, который от сезона к сезону становится все круче и круче. И кто бы как ни относился к этому, кто бы что ни говорил — кто-то называет его «шоу сбитых летчиков» и так далее, — это вообще неправда. То, что здесь показывают артисты, которые ранее были популярны, иногда идет им в такой плюс — и настолько перезапускает не только их проект, но и самооценку, дает мотивацию. Мы не работаем по какому-то сценарию — это, пожалуй, единственный проект, где вообще никто никогда не говорит тебе, что делать. Ты абсолютно стопроцентно, даже не опираясь на рейтинги определенных персонажей, волен выбирать ровно того, кто тебе нравится, и ставить оценки так, как ты чувствуешь. Я считаю, что это очень крутой проект с классными создателями и с лучшей командой на сегодняшний день. Наверное, это одно из самых крутых шоу в нашей стране.

— Расскажите о новом сезоне. Чем он вам запомнился?

— Он для меня определенно самый мощный из того, что я видел. По музыке, по свету и по составу участников — шикарный сезон. Я считаю, его надо смотреть не только взрослому поколению. Меня иногда расстраивает, когда говорят, что это только для взрослых. Ничего подобного! Это абсолютно для всех поколений. Я бы очень хотел, чтобы люди молодого возраста посмотрели на уровень того, что сделано. Команда молодых музыкантов, светотехников, режиссеров в коллаборации с уже опытными профессионалами своего дела выдала очень крутой продукт!

close Из личного архива Стаса Пьехи

— Вы сами считаете себя человеком, которому комфортно находиться в рамках шоу? Или это не ваша история?

— Я всегда хотел принять участие в шоу «Три аккорда» — и это случилось. Мне хотелось петь в «Маске» — и там я был. Причем первый выбирал маску и выбрал именно то, что мне хотелось. На сегодняшний день у меня нет сильного рвения участвовать в шоу. Я просто очень люблю команду «Суперстар» — скажу честно, мне очень нравится проводить время с этими людьми и быть частью продукта, который они делают. Я там себя чувствую комфортно, как дома, в своей тарелке. Если будут появляться новые шоу, возможно, разовые какие-то участия готов рассмотреть, а вот садиться надолго в жюри мне бы не хотелось. Сейчас я хочу тратить время на материал и на некий свой ребрендинг, пока есть возможность.

— Еще одно ваше детище — клиника помощи наркозависимым. Как идут дела? Вы всегда охотно говорите о ней, не было ли желания в качестве спикера участвовать в мероприятиях медицинского характера, делиться результатами?

— Я участвовал много раз в международных конференциях и от Минздрава, и от других организаций. Но сейчас хочется немного «вырасти», поэтому я обучаюсь, чтобы выступать в другом статусе. Стремлюсь быть человеком, который не только прошел эту проблему и знает ее, но и тем, кто разбирается в психологии и во всех тонкостях, чтобы мои слова имели больший вес. Мои прошлые публичные выступления воспринимались на ура, но в данном случае я хочу быть более компетентным и профессиональным, поэтому пока у меня временная пауза в спикерских выступлениях.

А в клинике дела идут хорошо, она работает, показывает высокий процент выздоровления, что в нашем деле нечасто происходит. Мы особо не пиаримся, не делаем разборов других артистов, в каком они состоянии… Я считаю, что это просто хамство и жлобство. Люди, которые занимаются подобными вещами, нарушают главную медицинскую клятву. Врач должен помогать людям, а не топить их, обличая в чем-то. Мы по-прежнему практикуем принцип анонимности, даже не практикуем, а проповедуем, в нашем деле анонимность — это очень важно. Ну и я надеюсь, что мы будем расширяться, потому что у нас это хорошо получается. Я очень люблю это дело, оно дает мне смысл и понимание, что я не просто так живу и пою песенки.

— В шоу «Пацанки» вы рассказали о своем опыте наркозависимости и вдохновили девчонок не сдаваться. Какие остались эмоции от общения с ними?

— Эмоции двоякие. С одной стороны, мне было приятно, что моя информация была полезна. У кого-то в глазах я видел отклик на мой рассказ. С другой стороны, мне было тяжело смотреть на то, что кто-то из них «на сухую» и, как мне показалось, без должной психологической и физической помощи проживает свои проблемы с зависимостью. Я не говорю про психологические травмы — некоторые девочки находились в состоянии наркологической абстиненции, и мне было больно от того, что я не могу их прокапать или еще как-то помочь. Честно, мне было очень тяжело на это смотреть, но я понимаю, что это условия шоу.

close Стас Пьеха wolfieha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Как вы думаете, действительно ли такие проекты на ТВ могут помочь людям кардинально поменять жизнь?

— На мой взгляд, помогут лишь единицам. Я не критикую никакие шоу, потому что если хотя бы одному человеку помогут, уже хорошо. Но нужно иметь определенные стартовые данные и психотип, потому что большинство, мне кажется, наоборот, могут получить дополнительный стресс от того, что все это предадут огласке, и выхлопа не будет никакого — соответственно, так можно потерять веру в становление себя как личности.

— Хотели бы вы организовать подобный проект для парней?

— Нет, на данный момент я не хочу заниматься лечением и этой темой именно в медиа. Может, какой-то подкаст интересный с историями, с примерами — это да, но мыслей о проекте на телевидении нет.

— Поскольку вы открыто говорите на эту тему, позвольте задать вопрос, ответ на который, вероятно, будет полезен молодежи. Какие последствия наркозависимости в юности ощущаются через много лет после отказа от них?

— Наркомания и алкоголизм — это хронически прогрессирующие заболевания, то есть тут работают психология и физика, и независимо от того, продолжаешь ты употреблять или нет, прогрессия зависимости все равно идет. Соответственно, формируются все паттерны зависимого поведения и мышления. Это огромное количество эгоцентризма, ощущение, что мир вращается вокруг тебя, все беды, все из-за тебя. Это постоянное чувство вины, неумение проживать сложные чувства, попытка сбежать от них. Кто-то все заедает, то есть меняет одну зависимость на другую. Если не выздоравливать на регулярной основе, то придется использовать что-то в качестве подменной зависимости. Наркомания вообще похожа на биполярное расстройство. Формируется черно-белое мышление: то все очень плохо, то все очень хорошо, нет промежуточных состояний. Такова биохимия твоего мозга. Она изменилась на всю жизнь, ты никогда не будешь уже прежним здоровым человеком. Надо учитывать, что это хроническое заболевание, с которым надо постоянно работать, делать ряд действий, чтобы оставаться «живым» и в ясности. Физическое здоровье тоже ухудшается, но с годами его можно как-то более-менее выправить, а вот психическое здоровье уже не выстроится.

— Недавно вы признались, что ощущали депрессию после перенесенного коронавируса. Какие самые непривычные мысли у вас были в этом состоянии?

— С мыслями как раз была проблема — там была какая-то пустота и тотальная бессмысленность абсолютно. Все не имеет никакого значения, ничего делать не буду, никуда не пойду, никому звонить не буду и даже есть не буду. Хочется только лежать или сидеть на одном месте и смотреть в одну точку, то есть такое совершенно безвыходное положение с плохими мыслями. Хочется найти какой-то быстрый выход, но его нет, и я до сих пор не могу полностью выйти из депрессивного состояния. Здорово, когда есть какая-то деятельность, а если бывают моменты, когда ее нет, я хожу просто на ту же амбулаторку, на групповые встречи с психологами, социализируюсь, поскольку понимаю, что моя задача — просто приносить свое туловище куда-то. Голова сама потом доедет, потому что голова ничего не хочет.

close Стас Пьеха Личный архив

— Ваш друг, боксер Дмитрий Кудряшов, в одном из интервью заявил, что вы хорошо боксируете и можете «плотно задвинуть». Планируете ли вы выйти на новый уровень и участвовать в соревнованиях — например, медиатурнирах?

— Нет, я не буду больше боксировать, скорее всего. Основная причина — это суставы. Коронавирус запустил у меня проблему с суставами, я не могу долго бить, у меня воспаляются плечи. Но есть другой вид спорта, которым я увлекся, — там меньше нагрузки конкретно на плечевой сустав. Это бразильское джиу-джитсу, в котором я надеюсь выступать, если сделают медиасоревнования, а я знаю, что в планах такое есть. Я считаю, что России нужно этим заниматься. Это хороший вид спорта.