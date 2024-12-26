В Россию обязали вернуть снятую с торгов картину XVI века

Хамовнический суд призвал компанию Alexsis Ashot Ltd. вернуть владельцу картину «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской» XVI века. Об этом сообщает ТАСС.

Иск против компании подал россиянин Елисеев Александр Михайлович. Согласно материалам дела, Елисеев и Alexsis Ashot Ltd. подписали договор с целью продажи полотна на рынке изящной живописи. В документе прописано, что если Alexsis Ashot Ltd. не сможет продать картину до 21 ноября 2021 года — она обязана вернуть полотно владельцу.

В 2021-м «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской» выставили на продажу аукционного дома Sotheby's в Лондоне, но затем картину сняли с торгов. В Sotheby's поступило письмо из Швейцарии, в котором утверждалось, что в стране возбуждено уголовное дело о краже картины.

Представитель Alexsis Ashot Ltd. на суде в России заявил, что не может привезти картину в Россию, поскольку она находится на хранении у Sotheby's из-за обвинений в краже.

«Однако достоверных и допустимых доказательств указанному обстоятельству ответчиком суду не представлено», — заявил представитель ответчика на суде.

Суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования Елисеева, а также взыскал с Alexsis Ashot Ltd. госпошлину и неустойку.

Картину «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской» написал фламандский художник Херри мет де Блес, живший в XVI веке.

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