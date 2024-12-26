Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием

Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем и отметил его яркую творческую судьбу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Боярскому здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Он назвал главного Д'Артаньяна России обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде.

«Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что воплощенные Боярским герои любимы зрителями разных поколений. Это мужественные персонажи с несгибаемой силой воли и твердостью духа. Президент Белоруссии понадеялся, что артист продолжит способствовать развитию и укреплению связей «между братскими народами Беларуси и России».

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. Детство артиста прошло за кулисами театра имени Комиссаржевской, где служили его родители. Однако свой профессиональный путь он начал в театре имени Ленсовета, а параллельно начал сниматься в кино. Популярность Боярский обрел в 1970-х — с тех пор он сыграл почти в 150 картинах.

Подробнее о творческом пути Михаила Боярского — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) записал обращение на иврите.