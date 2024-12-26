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Новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый волк» вышла в прокат

В прокат вышел мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6»
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Анимационная студия «Мельница», кинокомпания СТВ

Шестой мультфильм во франшизе «Иван Царевич и Серый волк», созданный кинокомпанией «Мельница», вышел в прокат 26 декабря.

В ходе предпродажи билетов мультфильм уже заработал более четырех миллионов рублей, что больше, чем у аналогичных проектов на данном этапе. Так, вышедший на экраны в 2020 году «Конь Юлий и большие скачки» получил на предпродаже 3,8 млн рублей.

В новой ленте Иван и его верные друзья едут представлять Тридевятое царство на волшебной выставке чудес.

Также в четверг российские кинотеатры начнут показывать мюзикл «Быть лучше: История Робби Уильямса», постапокалиптический экшн «Последний Ронин» и драму «Партенопа».

Согласно проведенному Кинопоиском опросу российских кинематографистов, фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь стал главным фильмом года 2024 года. Картина вышла в прокат в январе и собрала свыше 2 млрд рублей. Главные роли в фильме исполнили Цыганов и Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. За «Мастер и Маргарита» отдали свои голоса 35 отечественных деятелей культуры из 178 проголосовавших.

Ранее киноэксперт объяснил, почему российский ответ Marvel ждет провал.

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