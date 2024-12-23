Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киноэксперт объяснил, почему российский ответ Marvel ждет провал

Кинокритик Шнейдеров: чтобы снять фильм о супергероях, нужно нанять команду Marvel
close
Marvel

Российский фильм о супергероях, который позиционируют как ответ мировым киновселенным Marvel и DC, не заинтересует зрителей и не сможет собрать приличную кассу, считает кинокритик Давид Шнейдеров. Чтобы снять действительно хороший супергеройский фильм, нужно как раз нанять команду Marvel, заявил он НСН .

Напомним, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о планах студии запустить собственное производство игрового кино, заявив, что проекты станут «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». На один проект планируется выделить 1-1,2 млрд рублей.

По словам Шнейдерова, чтобы фильм с таким бюджетом вышел в ноль, собрать он должен не менее 2,5 млрд рублей, что просто нереально. Особенно с учетом того, что в российском прокате провалились супергеройские «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром».

«Я искренне рад за ребят, которые эти фильмы снимают, потому что они купят себе новые дома, роскошные дорогие машины и обеспечат своим детям хорошее образование вдали от родины, — заявил критик. — Чтобы снять такой фильм про супергероев, который бы окупился, нужно нанять команду Marvel, перевести их сюда, закупить лицензии на все комиксы, и чтобы они здесь снимали это кино».

Слащева уточняла, что первой линейкой картин студии станет франшиза супергероев из России от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Рабочее название картины — «Орден Алой звезды». Франшиза разработана в сотрудничестве с писателем Сергеем Волковым.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж может вернуться к роли Призрачного гонщика в пятых «Мстителях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами