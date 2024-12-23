Киноэксперт объяснил, почему российский ответ Marvel ждет провал

Российский фильм о супергероях, который позиционируют как ответ мировым киновселенным Marvel и DC, не заинтересует зрителей и не сможет собрать приличную кассу, считает кинокритик Давид Шнейдеров. Чтобы снять действительно хороший супергеройский фильм, нужно как раз нанять команду Marvel, заявил он НСН .

Напомним, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о планах студии запустить собственное производство игрового кино, заявив, что проекты станут «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». На один проект планируется выделить 1-1,2 млрд рублей.

По словам Шнейдерова, чтобы фильм с таким бюджетом вышел в ноль, собрать он должен не менее 2,5 млрд рублей, что просто нереально. Особенно с учетом того, что в российском прокате провалились супергеройские «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром».

«Я искренне рад за ребят, которые эти фильмы снимают, потому что они купят себе новые дома, роскошные дорогие машины и обеспечат своим детям хорошее образование вдали от родины, — заявил критик. — Чтобы снять такой фильм про супергероев, который бы окупился, нужно нанять команду Marvel, перевести их сюда, закупить лицензии на все комиксы, и чтобы они здесь снимали это кино».

Слащева уточняла, что первой линейкой картин студии станет франшиза супергероев из России от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Рабочее название картины — «Орден Алой звезды». Франшиза разработана в сотрудничестве с писателем Сергеем Волковым.

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