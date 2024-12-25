Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шоу «Гранд» от победителя «Танцев со звездами» возвращается

Премьера танцевального мюзикла «История в отеле. Ностальгия» состоится 2 марта
close
Пресс-служба шоу «История в отеле. Ностальгия»

В концертном зале «Москва» состоится 2 марта премьера нового танцевального мюзикла «История в отеле. Ностальгия». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Режиссером выступил художественный руководитель театра им. Владимира Маяковского Егор Перегудов, работавший над первой частью шоу. Продюсером и идейным вдохновителем стал победитель шоу «Танцы со звездами» Денис Тагинцев.

Сюжет «Ностальгии» вновь разворачивается в фешенебельном отеле, но сама история уже совсем другая — более лиричная. Создатели перформанса планируют ответить на вопросы: зачем постояльцы возвращаются в этот отель из века в век; что скрывают закрытые двери каждого номера и почему именно здесь звучат признания в любви и принимают самые важные решения?

«Прошлое — это богатая фактура для художественного выражения. У каждого человека ностальгия связана с какими-то приятными и светлыми воспоминаниями. Наша задача — погрузить зрителя в атмосферу добра и любви, напомнить о сбывшихся мечтах и том прекрасном, о чем мы иногда забываем», — пояснил Тагинцев.

Всего в перформансе примут участие 14 звездных танцоров. К команде шоу «Гранд» также присоединились народный художник России Владимир Арефьев, народный артист России Станислав Попов, член Гильдии режиссеров и педагогов по пластике Андрей Щукин и победитель 8-го сезона шоу «Голос» Андрей Щукин.

Ранее стало известно, что экс-солистка «Комбинации» сообщила об отъезде из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами