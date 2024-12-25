Шоу «Гранд» от победителя «Танцев со звездами» возвращается

В концертном зале «Москва» состоится 2 марта премьера нового танцевального мюзикла «История в отеле. Ностальгия». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Режиссером выступил художественный руководитель театра им. Владимира Маяковского Егор Перегудов, работавший над первой частью шоу. Продюсером и идейным вдохновителем стал победитель шоу «Танцы со звездами» Денис Тагинцев.

Сюжет «Ностальгии» вновь разворачивается в фешенебельном отеле, но сама история уже совсем другая — более лиричная. Создатели перформанса планируют ответить на вопросы: зачем постояльцы возвращаются в этот отель из века в век; что скрывают закрытые двери каждого номера и почему именно здесь звучат признания в любви и принимают самые важные решения?

«Прошлое — это богатая фактура для художественного выражения. У каждого человека ностальгия связана с какими-то приятными и светлыми воспоминаниями. Наша задача — погрузить зрителя в атмосферу добра и любви, напомнить о сбывшихся мечтах и том прекрасном, о чем мы иногда забываем», — пояснил Тагинцев.

Всего в перформансе примут участие 14 звездных танцоров. К команде шоу «Гранд» также присоединились народный художник России Владимир Арефьев, народный артист России Станислав Попов, член Гильдии режиссеров и педагогов по пластике Андрей Щукин и победитель 8-го сезона шоу «Голос» Андрей Щукин.

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