Экс-солистка «Комбинации» сообщила об отъезде из России

Певица Алена Апина призналась, что встретит Новый год в Таиланде

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина рассказала mk.ru, что планирует отмечать Новый год за границей.

«У меня будет прекрасный новогодний стол: я улетаю в Таиланд. В новогоднюю ночь у меня будет стол из микрофона и прекрасных зрителей», — пояснила артистка.

Издание поговорило с Апиной на премии Fashion New Year Awards, на которой артистка получила награду и выступила перед публикой. Исполнительница была одета в черное платье с глубоким вырезом в зоне декольте.

Также Апина призналась mk.ru, что недовольна своей фигурой. Певица считает, что ей нужно похудеть еще на 5 кг.

«Потому что камера всегда увеличивает. Но если не получится, я не расстроюсь», — призналась она.

В конце ноября солистки «Комбинации» воссоединились на концерте Алены Апиной в Кремле. На сцену к Апиной вышла ее экс-коллега Татьяна Иванова и спела с артисткой главные хиты коллектива.

До этого СМИ писали, что экс-солистки «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова якобы объединились, чтобы вместе выступить на частных мероприятиях. При этом Иванова не раз опровергала подобные сообщения.

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