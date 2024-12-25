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Названы имена любимых певцов у российских олигархов

Продюсер Дворцов назвал Баскова и Билана любимчиками российских олигархов
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов сообщил сайту «Страсти», что Григория Лепса, Диму Билана и Николая Баскова можно назвать любимчиками российских олигархов.

По словам Дворцова, певцы чаще других отечественных звезд выступают на новогодних корпоративах у влиятельных людей. Продюсер заявил, что олигархи готовы отдать от 3 до 5 млн рублей за выступление тем артистам, которые способны «запасть в душу своими песнями».

«Ну, девочки немного меньше получают, чем Билан и Лепс», — подчеркнул Дворцов.

Самыми популярными артистками у олигархов, по версии продюсера, являются Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери.

Недавно в Госдуме рассказали, каких артистов ждут россиянки на новогодних шоу. Парламентарий Ольга Германова сообщила, что жительницы России хотели бы видеть в новогодних передачах Стаса Михайлова и Александра Серова.

Также Германова выразила мнение, что Лев Лещенко и SHAMAN могли бы повысить аудиторию у программы из-за своей популярности.

Новогодний «Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

Ранее сообщалось, что режиссер Никита Михалков рассказал о зарубежных гастролях.

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