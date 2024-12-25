Филипп Киркоров рассказал о трудностях съемок в горах: «Ломка началась»

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с изданием «7Дней», что ему очень тяжело дались съемки в лесу в фильме «Братья».

Часть сцен фильма проходили в краснодарском лесу, в горах и на каньонах. Киркоров признался, что условия были тяжелые – из-за плохих дорог разбилось три его вагончика. По тем же причинам не доехали вагончики его коллеги по проекту Дениса Дорохова. Им приходилось ночевать в палатках. Певец пожаловался, что на съемках не было связи.

«И у меня просто ломка началась, я понял, насколько зависим от общения. А еще мы вставали в дикую рань. Я со школы терпеть не могу ранние подъемы, и всю жизнь они меня преследуют. Гастроли? Нужно вставать часов в 7—8 утра, чтобы успеть на самолет. Кино? Смена начинается в 5—6 утра. Мы же были зависимы от светового дня и снимали от восхода до заката. Когда смена заканчивалась в 10—11 вечера, оставались ночевать в палатке в лесу», — рассказал артист.

В декабре Киркоров сообщил, что его укусила выдра на съемках «Братьев». Он признался, что работа над комедией позволила ему укрепить дух и характер.

Ранее Дорохов полностью отказался от алкоголя.