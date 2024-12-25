Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров рассказал о трудностях съемок в горах: «Ломка началась»

Певец Филипп Киркоров: на съемках фильма «Братья» разбилось три вагончика
close
VK Видео

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с изданием «7Дней», что ему очень тяжело дались съемки в лесу в фильме «Братья».

Часть сцен фильма проходили в краснодарском лесу, в горах и на каньонах. Киркоров признался, что условия были тяжелые – из-за плохих дорог разбилось три его вагончика. По тем же причинам не доехали вагончики его коллеги по проекту Дениса Дорохова. Им приходилось ночевать в палатках. Певец пожаловался, что на съемках не было связи.

«И у меня просто ломка началась, я понял, насколько зависим от общения. А еще мы вставали в дикую рань. Я со школы терпеть не могу ранние подъемы, и всю жизнь они меня преследуют. Гастроли? Нужно вставать часов в 7—8 утра, чтобы успеть на самолет. Кино? Смена начинается в 5—6 утра. Мы же были зависимы от светового дня и снимали от восхода до заката. Когда смена заканчивалась в 10—11 вечера, оставались ночевать в палатке в лесу», — рассказал артист.

В декабре Киркоров сообщил, что его укусила выдра на съемках «Братьев». Он признался, что работа над комедией позволила ему укрепить дух и характер.

Ранее Дорохов полностью отказался от алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами