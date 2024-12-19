Дорохов полностью отказался от алкоголя: «Силы уже не позволяют»

Актер и комик Денис Дорохов сообщил в беседе с «Пятым каналом», что полностью отказался от алкоголя.

Дорохов уточнил, что в какой-то момент перестал употреблять спиртное.

«Наверное, силы уже не позволяют и выпить, и потом на работу что-то пойти делать», — поделился артист.

По словам Дорохова, он не умеет выступать пьяным и не может писать материал и шутки в состоянии алкогольного опьянения. Также в последнее время юморист занялся физической активностью. Артист уверен, что спорт нельзя совмещать с алкоголем.

Комик признался, что старается придерживаться правильного питания и не есть сладкое.

«Не скажу, что я делаю это из-за популярности этого направления (здорового образа жизни). Просто мне это нравится», — рассказал юморист.

Денис Дорохов получил первую известность в КВН. Он выступал в команде «Сборная Камызякского края» вместе с Азаматом Мусагалиевым, Александром Панекиным, Вячеславом Макаровым, Ренатом Мухамбаевым. В 2014-м он принял участие в шоу «Однажды в России». Летом 2024-го артист снялся с Филиппом Киркоровым в фильме «Братья».

Ранее Дорохов рассказал, как Киркоров носил его на руках маленьким.