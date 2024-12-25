Олег и Александр Шепсы рассказали о своем примирении

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Олег и Александр Шепсы сообщили в программе «УТРО.ТНТ», что помирились.

Олег Шепс заявил, что ссоры с братом остались в прошлом. Он рассказал, что на проекте «Экстрасенсы. Реванш» понял, что среди участников есть Александр. Он почувствовал знакомый парфюм.

«Мы проходили мимо в этих балахонах, и я увидел, что он уже тогда засуетился. Он меня и не узнал, где я дальше. Парфюм уловил, а дальше меня и не увидел», — отметил Александр.

В августе Олег Шепс рассказал, как популярность повлияла на его отношения с братом — коллегой по шоу Александром Шепсом. По словам медиума, после успеха на телевидении старший брат стал более серьезно к нему относиться и «воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега».

Шепс отметил, что конфликтные ситуации между ним и братом происходили не только на проекте, но и в семье.

В январе Олег Шепс анонсировал выход своей книги. Он не уточнил, в каком жанре написана работа, однако одна из глав будет посвящена астрологии. По словам экстрасенса, книга почти готова.

Ранее экстрасенс Череватый заявил, что не верит в астрологию.