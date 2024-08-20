Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал о соперничестве с братом

Победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс рассказал в утренней передаче на ТНТ, как популярность повлияла на его отношения с братом — коллегой по шоу Александром Шепсом. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Шепс отметил, что конфликтные ситуации между ним и братом происходили не только на проекте, но и в семье.

«Ревность, наверное, играет роль, какое-то соперничество. Если раньше, пока я рос, я пытался соперничать и конкурировать с ним, но, когда я взошел на свой пьедестал, все поменялось», — говорит телезвезда.

По словам Шепса, после успеха на телевидении старший брат стал более серьезно к нему относиться и «воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега».

«Несмотря на все такое соперничество, конкуренцию в чем-то, я его безумно люблю, это мой старший брат. Я очень уважительно к нему отношусь, и он во многом был и остается для меня примером», — заверил он.

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