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Звезда «Битва экстрасенсов» выпустит книгу

Участник «Битва экстрасенсов» Олег Шепс анонсировал выход своей книги

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shepsolegofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник «Битва экстрасенсов» Олег Шепс сообщил в Telegram-канале, что выпустит книгу.

Шепс не уточнил, в каком жанре написана работа, однако одна из глав будет посвящена астрологии. По словам экстрасенса, книга почти готова.

«Кто из вас обладает даром предчувствовать их энергообмен? Я говорю про метеочувствительность. На всех расположение небесных тел, магнитные бури, вспышки на солнце влияют абсолютно по-разному, но влияние есть. Исходя из этого можно ответить вопросы: «Имеет ли астрология место как наука?», «Верить ли в гороскопы, натальные карты?» — отметил Шепс.

25 декабря 2023 года Олег Шепс сообщил, что впал в уныние после финала «Битвы сильнейших». Медиум пожаловался на упадническое настроение.

23 декабря прошел финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта было объявлено двое победителей. Изначально ведущий проекта Марат Башаров назвал победителем чернокнижника Влада Череватого. На втором месте в результате зрительского голосования оказался медиум Олег Шепс — разрыв между финалистами составил всего 3%. Однако Череватый отказался принимать победу и решил уступить ее Шепсу.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как вышел в прямой эфир после избиения.

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