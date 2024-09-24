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Влад Череватый об астрологии: «Полное фуфло»

Экстрасенс Череватый заявил, что не верит в астрологию

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ТНТ

Победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый признался в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», что не верит в астрологию.

Поклонница, посетившая шоу, спросила, верит ли Череватый в гороскопы. Девушка призналась, что сама не доверяет астрологам. Она назвала знаки зодиака «фуфлом».
«Я с вами. Я считаю, это полное фуфло», — заявил экстрасенс.

Череватый пришел на проект «Битва экстрасенсов» в 2021 году. В программе он представился колдуном, который заполучил магические способности от беса-матерщинника по имени Толик. Однако впоследствии он признался, что выдумал черта. Экстрасенс утверждает, что за его деятельностью действительно стоят некие сущности — демоны. Но он считает неуместным раскрывать публике всю информацию об общении с потусторонними силами.

В августе 2024-го Череватый признался, что часто конфликтует с другим финалистом «Битвы экстрасенсов» Олегом Шепсом на съемках.

Шепс и Череватый оказались в кресле жюри на проекте «Экстрасенсы. Реванш». Чернокнижник признался, что у него с коллегой по шоу были постоянные споры, недопонимания и противоречия.

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