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Бузова отреагировала на новость о том, что россияне назвали ее лучшей телеведущей

Певица Бузова обрадовалась тому, что россияне назвали ее лучшей телеведущей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Бузова обрадовалась тому, что россияне выбрали ее в качестве «Лучшей телеведущей 2024 года». Об этом сообщает kp.ru, который проводил соответствующее голосование.

В этом году она вела проекты «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора» вместе с Михаилом Галустяном. Артистка призналась, что для нее важно, что зрителям нравятся проекты с ее участием.

«И для меня, как для ведущей (а теперь уже официально, как главной ведущей страны), большая радость и большое событие победить в опросе «Комсомолки», потому что без зрительской любви вся моя деятельность не имела бы никакого смысла», — сказала Бузова.

На втором месте в голосовании за лучшую телеведущую оказалась ведущая канала «Россия-1» и популярных проектов «Синяя птица» и «Белая студия» Дарья Златопольская.

Певец Николай Басков стал лучшим телеведущим 2024 года. За Баскова, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия-1»), проголосовали более 38% респондентов. На втором месте в номинации «Лучший телеведущий года» оказался Андрей Малахов.

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