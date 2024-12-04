Стало известно, кто будет вести новогодние «огоньки» в 2025 году

«Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь с 31-го декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева. Об этом сообщает kp.ru.

Помимо этого, представлять гостей студии и объявлять номера будет телеведущий Дмитрий Губерниев. Ведущими Новогодней ночи на Первом в этом году будут ведущие канала Дмитрий Борисов, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова и другие. В этой передаче выступят Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дима Билан, Леша Свик, ST (Александр Степанов) и другие артисты.

«Оба «огонька» снимают в декорациях, построенных на Мосфильме. Съемки завершаются, впереди – монтаж концертных номеров», — добавили в сообщении.

В конце ноября диктор, актер и телеведущий Владимир Березин заявил, что «Голубые огоньки» стоит убрать с ТВ только при появлении нового формата. Березин считает, что новое шоу должно быть интереснее уже существующего.

Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу отказались приглашать на «Голубой огонек» из-за скандалов.