Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто будет вести новогодние «огоньки» в 2025 году

«КП»: Басков и Веденеева будут вести «Голубой огонек» в 2025 году

close
РИА «Новости»

«Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь с 31-го декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева. Об этом сообщает kp.ru.

Помимо этого, представлять гостей студии и объявлять номера будет телеведущий Дмитрий Губерниев. Ведущими Новогодней ночи на Первом в этом году будут ведущие канала Дмитрий Борисов, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова и другие. В этой передаче выступят Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дима Билан, Леша Свик, ST (Александр Степанов) и другие артисты.

«Оба «огонька» снимают в декорациях, построенных на Мосфильме. Съемки завершаются, впереди – монтаж концертных номеров», — добавили в сообщении.

В конце ноября диктор, актер и телеведущий Владимир Березин заявил, что «Голубые огоньки» стоит убрать с ТВ только при появлении нового формата. Березин считает, что новое шоу должно быть интереснее уже существующего.

Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу отказались приглашать на «Голубой огонек» из-за скандалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами