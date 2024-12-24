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Раскрыт многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева перед Новым годом

«Абзац»: шоумен Нагиев просит за новогоднее выступление почти 10 млн рублей
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Гонорар шоумена Дмитрия Нагиева на новогодних корпоративах составляет €95 тыс. (почти 10 млн рублей. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания райдер актера.

За 10 млн рублей, поясняет «Абзац», Нагиев выступает по сценарию организаторов мероприятия. Актер просит доплатить 200 тыс. рублей в случае, если ему приходится самостоятельно писать сценарий.

Также Нагиев обязывает заказчика предоставить ему автомобиль представительского класса — Мерседес S класса Long не старше 2021 года. Машина должна быть без регистратора, этот пункт выделен красным и дополнен тремя восклицательными знаками.

В гримерке шоумена должны быть вода с газом и без, стеклянные бутылки яблочного сока и Coca-Cola, кофемашина, соевое и безлактозное молоко, орехи, ягоды, фрукты, овощи и сок имбиря. Из алкоголя — 18-летний виски Macallan «Fine Oak». Горячие блюда не указаны в райдере артиста, но Нагиев обязывает заказчика оплатить обед, если он проголодается.

В случае невыполнения райдера заказчику предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей. Шоумен также может отказаться выступать без возврата гонорара.

Ранее стало известно, что Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах.

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