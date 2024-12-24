Валя Карнавал назвала идеальную пару отечественного шоу-бизнеса

Блогерша Валя Карнавал в беседе с «Пятым каналом» назвала рэпера Джигана и модель Оксану Самойлову идеальной парой отечественного шоу-бизнеса.

Карнавал призналась, что всегда умиляется взаимоотношениями Джигана и Самойловой. Она считает знаменитостей крутыми.

«Их крепкая семья, их шутки. То, как они выглядят вместе, как они прикалываются вместе, существуют все вместе. Сразу становится понятно, что эти люди как два пазла сложились, склеились, они просто самые лучшие», — поделилась блогерша.

Джиган женат на Оксане Самойловой с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В октябре рэпер подарил жене козу Мими. Самойлова неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

В декабре Джиган признался, что решил устраивать фейс-контроль для будущих бойфрендов своей старшей дочери Ариелы.

Ранее Джиган вспомнил, как его четырехлетний сын бегал с топором.